ولي العهد السعودي سيزور فرنسا قريباً

توقعت مصدر مطلع أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فرنسا في الفترة من الثامن وحتى العاشر من أبريل نيسان، في الوقت الذي يتعامل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحذر في مساعي الوساطة في العلاقات بالمنطقة.

"رويترز" التي نقلت الخبر أوضحت أن الزيارة المتوقعة للأمير بن سلمان تأتي في توقيت معقد للعلاقات الفرنسية السعودية. وسعى الرئيس السابق فرانسوا أولوند لتوثيق العلاقات مع دول الخليج العربية التي يحكمها السنة، وخاصة السعودية، في الوقت الذي اتخذت فيه باريس موقفا متشددا إزاء إيران خلال المفاوضات النووية.

لكن ولي العهد السعودي البالغ من العمر 32 عاما أكد في الأشهر السابقة على توطيد العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الذي سعى فيه ماكرون لتحسين العلاقات مع إيران التي تنافس السعودية على النفوذ الإقليمي.

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ويزور الأمير محمد حاليا الولايات المتحدة، وزار بالفعل بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.