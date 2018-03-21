أي بلد أوروبي لديه أكبر عدد من السجناء؟

وتقول هذه الدراسة إن عدد السجناء وصل عام 2016 الى 859.102 سجين بزيادة عن العام الذي سبقه 18.454 سجين.

البيانات الخاصة ببعض البلدان موجودة في قائمة 2015 لكنها غير موجودة في قائمة 2016 وذلك لعدم توفرها في الدراسة كما هو حال بولندا وأوكرانيا وألمانيا.

بالنسبة لعام 2016، فإن المملكة المتحدة (إنكلترا وويلز) لديها أكبر عدد من السجناء (84.968 سجين)، ولم تتوفر المعلومات من بالنسبة لإسكتلندا أما ايرلندا الشمالية فقد احتسبت لوحدها.

وكما تشير البيانات في الرسم التالي فإن فرنسا تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد السجناء. والملفت أن الدول التي لديها أقل عدد من السجناء هي الدول الصغيرة مثل لينشتنشتاين واندورا.

الاكتظاظ السكاني في السجون

وإذا اخذنا بعين الاعتبار عدد السجناء قياساً لعدد السكان، يتبين لنا أن الدول الاسكندنافية مثل النرويج وفنلندا والسويد ومعها قبرص لديها أقل نسبة من السجناء. أما الدول ذات النسبة الأعلى من قاطني السجون فهي ليتوانيا واستونيا وبولندا وتركيا.

وفيما يتعلق باكتظاظ السجناء في السجون، فإن جمهورية مقدونيا هي الأسوأ فهناك 132 سجيناً يعيشون في سجن يتسع لمئة شخص. وهذه هي حال المجر (مع 132 سجيناً في 100 مكان متاح) ثم تليهما قبرص (127 سجيناً في 100 مكان متاح) وبلجيكا (119 سجيناً) وفرنسا (117).

اما الدول الأخرى فجاءت كثافة السجون كالتالي:

- في كل من البرتغال وإيطاليا وصربيا فلكل مئة مكان متاح هناك 109 سجين،

- ألبانيا وجمهورية التشيك في كل منهما هنالك 108 سجين لكل مئة مكان متاح،

- اما في رومانيا فهنالك 106 سجين لمئة مكان،

- وفي تركيا: 103 سجين لمئة مكان،

- وفنلندا: 101 سجين لمئة مكان.

تكلفة السجن

إدارات السجون الاثنتين والأربعين التي قدمت معلومات دقيقة، أشارت الى ان مجموع تكلفتها بلغ 18.8 مليار يورو عام 2015.

وكل سجين يكلف الحكومة 51 يورو في اليوم هذا بالنسبة لعام 2015.

وبالنسبة للعام المذكور، البلدان ذات الميزانية الأكبر للسجون هي المانيا (3 مليار يورو)، تلحق بها إيطاليا (2.8 مليار يورو) ثم المملكة المتحدة (2.7 مليار يورو) وفرنسا (2.6 مليار يورو) واسبانيا (1.5 مليار يورو).

السجناء وسنوات الحكم

نسبة كبيرة من السجناء يمضون فترة حكمهم بتهم تتعلق بالسرقات الكبيرة (18.9%)، أما تجارة المخدرات فنسبة احكامها تصل الى 17.5% والسطو 12.6% والقتل 12.1%.

من هم داخل السجون الأوروبية

متوسط نسبة النساء في هذه السجون الأوروبية يبلغ 5.3%، أما الأجانب فمتوسط نسبتهم 11.6% وتتراوح هذه النسبة بين 1% في بولندا الى 74% في لوكسبورغ.

الانتحار في السجون الأوروبية

يبلغ معدل حالات الانتحار حوالى 15.6%، 32% منهم ينتحرون في سجنهم حيث ينتظرون المحاكمة.