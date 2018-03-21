الحدود الأكثر تعقيدا في العالم

أهلا بكم في أغرب وأكثر الحالات الحدودية تعقيدا في العالم. هاتان القريتان متداخلتان باآرل-هيرتوغ التي تقع في بلجيكا و*باآرل-ناساو* الهولندية.

أنت تقف مباشرة على الحدود الفاصلة بين بلجيكا وهولندا. الباب إلى اليمين يقع في بلجيكا والباب إلى اليسار يقع في هولندا.

تتكون البلدة البلجيكية من 22 جيبا. إنها قطع من أراض صغيرة محاطة بالأراضي الهولندية. وتتكون البلدة الهولندية من ثمانية جيوب سبعة منها تشكل جيوبا فرعية داخل الجيوب البلجيكية، تقع داخل الأراضي الهولندية.