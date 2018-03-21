ترامب يهنئ بوتين على انتخابه وسط انتقاد جمهوري

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء على انتخابه لولاية جديدة، في خطوة لاقت انتقاداً واسعاً في أوساط الحزب الجمهوري.

ورجّح ترامب أن يكون موعد لقائه مع بوتين قريباً، وذلك على الرغم من تزايد توتر العلاقات بين البلدين بسبب مزاعم عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

غياب للمصداقية في حساب النتيجة

ووصف أعضاء كبار في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، انتخابات روسيا يوم الأحد بالصورية، منتقدين مبادرة رئيس بلادهم تجاه بوتين، وقال السناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في إشارة إلى الانتخابات الروسية إن هناك "غيابا للمصداقية في حساب النتيجة".

وذكرت "رويترز" أنه عندما سئلت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض عما إذا كانت الانتخابات الروسية نزيهة قالت "لا نملي على الدول الأخرى كيف تعمل".