ترامب مدافعا عن تهنئة بوتين: جن جنون وسائل الاعلام صاحبة "الأخبار المزيفة"

وقال الرئيس الامريكي في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" "اتصلت بالرئيس بوتين لتهنئته (مثلما اتصل به أوباما في الماضي)."

وأضاف ترامب "جن جنون وسائل الاعلام صاحبة الأخبار المزيفة هم يريدون أن انتقده بشدة. هم مخطئون التوافق مع روسيا أمر جيد وليس سيئا."

وكان دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء على انتخابه لولاية جديدة، في خطوة لاقت انتقاداً واسعاً في أوساط الحزب الجمهوري.

ورجّح ترامب أن يكون موعد لقائه مع بوتين قريباً، وذلك على الرغم من تزايد توتر العلاقات بين البلدين بسبب مزاعم عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

غياب للمصداقية في حساب النتيجة

ووصف أعضاء كبار في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، انتخابات روسيا يوم الأحد بالصورية، منتقدين مبادرة رئيس بلادهم تجاه بوتين، وقال السناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في إشارة إلى الانتخابات الروسية إن هناك "غيابا للمصداقية في حساب النتيجة".

وذكرت "رويترز" أنه عندما سئلت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض عما إذا كانت الانتخابات الروسية نزيهة قالت "لا نملي على الدول الأخرى كيف تعمل".

وحقق بوتين فوزا ساحقا ليمدد حكمه لأكبر دولة في العالم من حيث المساحة ست سنوات أخرى في وقت تمضي فيه العلاقات مع الغرب في مسار عدائي

لقاء قريب وسباق التسلح على جدول الأعمال

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "هنأته على الفوز الانتخابي، وأضاف "تطرقت المكالمة أيضا إلى حقيقة أننا سنلتقي على الأرجح في المستقبل القريب حتى يتسنى لنا مناقشة سباق التسلح".

وفيما يتعلق بسباق التسلح قال ترامب "لن نسمح أبدا لأحد بالاقتراب حتى مما وصلنا إليه".

ووبخ السناتور الجمهوري جون مكين ترامب على تهنئته لبوتين، وقال في بيان "لا يقود رئيس أمريكي العالم الحر بتهنئته حكاما مستبدين على الفوز بانتخابات صورية".

ووصفت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مكالمة ترامب مع بوتين بأنها "بروتوكول".

الكرملين: محادثة ترامب وبوتين كانت إيجابية

ومن جانبه، قال الكرملين إن محادثة يوم الثلاثاء كانت إيجابية للغاية وركزت على تجاوز المشكلات في العلاقات.

وثمة خلافات بين البلدين أيضا حول الأزمات في كل من أوكرانيا وسوريا والتي قال ترامب إنه سيبحثها في اجتماع فضلا عن مسألة نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وقال الكرملين إن بوتين وترامب اتفقا على ضرورة تفادي نشوب سباق تسلح وبحثا "إمكانية عقد اجتماع رفيع المستوى".

وتحدث بوتين بنبرة أهدأ تجاه الغرب منذ يوم الأحد قائلا إنه لا يرغب في إشعال سباق تسلح وسيبذل كل ما بوسعه لتسوية الخلافات مع الدول الأخرى.