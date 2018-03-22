"إير أنديا" تسير أولى رحلاتها إلى تل أبيب عبر المجال الجوي السعودي

دشنت شركة الطيران الهندية (إير إنديا) أولى رحلاتها من نيودلهي إلى تل أبيب مرورا بالمجال الجوي السعودي في وقت متأخر يوم الخميس بحسب موقع فلايت رادار على الانترنت الذي يراقب حركة الطائرات.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، واستخدام مجالها الجوي في مثل هذا المسار قد يعكس ذوبانا للجليد في العلاقات بين إسرائيل والمملكة، وكلاهما حليف وثيق للولايات المتحدة.

وحلقت طائرة إير إنديا في الرحلة 139 فوق السعودية الساعة 1645 بتوقيت غرينتش، بحسب فلايت رادار.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من مسؤولين سعوديين. ونفت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة في السابع من فبراير شباط تقارير إعلامية إسرائيلية بأنها منحت إير إنديا إذنا لهذا المسار.

وقالت إير إنديا في السابع من مارس آذار إنها تلقت جميع الموافقات اللازمة من السعودية. ولم يعلق السعوديون على المسألة منذ ذلك الحين.

وغادرت رحلة إير إنديا نيودلهي الساعة 1227 بتوقيت غرينتش يوم الخميس ومن المتوقع أن تصل إلى تل أبيب الساعة 1952 بتوقيت جرينتش، بحسب أحدث معلومات على موقع فلايت رادار.

ووفقا للموقع فإن الرحلة طارت في وقت سابق فوق سلطنة عمان. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من عمان، التي لا تعترف بإسرائيل، للحصول على تعقيب.

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سنغافوة والفلبين تنضمان إلى الهند

قال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين يوم الخميس إن الخطوط الجوية السنغافورية وشركة طيران فلبينية تستكشفان امكانية تسيير رحلات إلى تل أبيب ومنها، مرورا بالمجال الجوي السعودي.

وأدلى ليفين بتعليقاته بعدما دشنت شركة الطيران الهندية (إير إنديا) أولى رحلاتها من نيودلهي إلى تل أبيب فى مسار من المقرر أن يمر فوق السعودية، التي لا تعترف بإسرائيل.

ومنح حقوق عبور الأجواء لإير إنديا ينهي حظرا استمر 70 عاما على مسارات إلى إسرائيل ومنها، لكن يبدو أنه لا يؤذن بتغيير وشيك في السياسة تجاه شركات الطيران الإسرائيلية.

وقال ليفين لإذاعة الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال عما إذا كانت هناك شركات طيران أجنبية أخرى ستحذو حذو إير إنديا في فتح مسارات مماثلة، إنه أجرى مفاوضات مع الخطوط الجوية السنغافورية وشركة طيران من الفلبين لم يذكر اسمها.

وتابع قائلا "هما بالتأكيد تظهران استعدادا ورغبة في الطيران إلى إسرائيل، ولا أعرف ما إذا كانتا ستحصلان على إذن مثل إير إنديا".

ولم ترد الخطوط الجوية السنغافورية على الفور على طلب للتعقيب. ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين سعوديين.

المصدر: رويترز