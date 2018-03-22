الكونغرس الأمريكي يكشف عن مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار

وافق قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأمريكي على مشروع قانون حجمه 1.3 تريليون دولار لتمويل أنشطة الحكومة حتى شهر سبتمبر أيلول المقبل، يشمل 80 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، لكنه لم يوفر تمويلا لبعض مبادرات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.

وإذا أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع القانون قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك في منتصف ليل الجمعة، فسيحول هذا دون إغلاق الكثير من الوكالات والبرامج الاتحادية بداية من مطلع الأسبوع عندما تنفد التمويلات الحالية.