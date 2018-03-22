الخنازير تدفع الدنمارك لبناء سياج على حدودها مع ألمانيا

تعتزم السلطات الدنماركية بناء سياج فاصل على طول سبعين كيلومترٍ على حدودها مع ألمانيا. وتهدف الدنمارك من خلال هذا الإجراء إلى منع الخنازير الحاملة لفيروس حمى الخنازير الافريقية المميتة من تدمير اقتصاد البلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء فقد أكدت الحكومة الدنماركية أنّ فيروس حمى الخنازير الافريقية منتشر حاليا في دول البلطيق (لتوانيا ولاتفيا واستونيا)، بالإضافة إلى رومانيا وبولندا وجمهورية تشيكيا، وقد بدأ انتقاله مؤخرا إلى مناطق قريبة من الدنمارك.