تراجع أجور العمال في أوروبا

أثبتت دراسة حول تقييم نمو الأجور بين العمال الأوربيين أن الرواتب انخفضت بنسبة تصل إلى 20 في المائة بين عامي 2010 و2017. ومن بين تسع دول شهدت تراجعاً في الأجور خلال السنوات السبع الماضية، حصل العمال في ست منها وهي إيطاليا، المملكة المتحدة، اسبانيا، بلجيكا، اليونان وفنلندا على أرباح أقل في العام 2017 مقارنة بالأرباح التي حصلوا عليها في العام 2016.

ونشر التقرير الذي أطلق عليه اسم "قياس الأداء في أوربا 2018" من قبل الاتحاد الأوربي لنقابات العمال يوم الاثنين حيث تطرق إلى الأجور الحقيقية للعمال، وهي القيمة التي تأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة، بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والنرويج على مدى العقد الماضي.