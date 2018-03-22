غوستافو دوداميل يشارك شغفه مع الموسيقيين الشباب

في مكسيكو سيتي، قام المايسترو غوستافو دوداميل للتو ورشة عمل بعنوان " لقاءات" شارك فيها 160 موسيقيا تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 23 عاماً من المجتمعات المحلية المحرومة أو من جميع أنحاء الأمريكيتين.

غوستافو دوداميل:"نشأت كموسيقي شاب في فنزويلا، استفاد من البرنامج الرائع" النظام"، هذه الفرق الموسيقية للشباب والأطفال.بالنسبة لي، من المهم جداً مشاركة ذلك ... مشاركة طريقة تعلم الموسيقى، والتواصل مع الآخرين، والتعلم من الآخرين، والمضي قدماً كفريق. هذه هي الطريقة التي تعلمت بها شخصيا الموسيقى ... ولهذا نقوم بذلك الآن، لأنها وسيلة لهؤلاء الشباب لتبادل المعرفة، والمتعة وليعلموا بأنهم ليسوا وحدهم. لم أعد صغيرا ، لكني ما زلت شاباً، " لا يوجد فرق كبير في السن بيننا. يجب أن أقول انه حين أرى طفلاً يعزف في أوركسترا، أشعر وكأنني أراه. فوراً، نصبح على نفس الطول الموجي. أستطيع أن أقرأ ما في داخلهم، في أذهانهم، لكن الأكثر في نفوسهم، في قلوبهم. لهذا السبب الأمر مهم جدا بالنسبة لي. المهم هو ليس ما نستطيع أن نمنحهم بل حقيقة أنهم يمنحوننا كل شيء. هذا هو الإلهام، وهذه هي الحياة! بالنسبة لي اليوم الذي يستطيع فيه كل طفل في العالم، كل شاب، الوصول إلى الموسيقى كشيء طبيعي، كجزء من الحياة، ساكون بحال أفضل."