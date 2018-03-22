تمكن دي أندريه جوردان من تسجيل 25 نقطة واستحواذ 22 رمية مرتدة، ليقود فريقه "لوس أنجلوس كليبرز" للفوز على مضيفه "ميلووكي باكس" بنتيجة 127 نقطة مقابل 120، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
"كليبرز" يتفوق على "باكس" مستفيدا من إصابة أنتِيتوكونمبو
"كليبرز" يتفوق على "باكس" مستفيدا من إصابة أنتِيتوكونمبو
وتلقى صاحب الأرض صفعة قوية بخروج أفضل مسجليه يانيس أنتِيتوكونمبو إثر إصابته في الكاحل الأيمن، بعد أن اصطدم بزميله شباز محمد، ما اضطر النجم إلى الخروج من أرض الملعب بعد 17 من بداية اللعب.
خروج أنتِيتوكونمبو من تشكيلة "ميلووكي باكس" فتح الباب واسعا أمام الثلاثي القوي (دي أندريه جوردان ولو وليامز وأوستن ريفرز) للتسجيل واحراز الفوز لـ"لوس أنجلوس كليبرز".
رغم هذه الهزيمة يبقى "ميلووكي باكس" في المركز الثامن من القسم الشرقي، برصيد 37 فوزا و34 هزيمة، ليكون صاحب آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.
أما "لوس أنجلوس كليبرز" الذي يحتل المركز العاشر من القسم الغربي مايزال يأمل بإمكانية الوصول إلى النهائيات.