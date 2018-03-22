جوقة لمكافحة عمالة الأطفال في لبنان

أصبح للبنان جوقة وطنية مخصصة لمكافحة عمالة الأطفال. هذه الجوقة مؤلفة من أطفال دخلوا سوق العمل في مرحلة ما من حياتهم. وهؤلاء الأطفال هم بغالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وحتى اللبنانيين.
هذه المبادرة أطلقها المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية في بيروت بالتعاون مع وزارتي العمل والثقافة والمعهد العالي للموسيقى وسفارة النرويج، إضافة الى المجتمع المدني اللبناني.
وقدمت هذه الجوقة حفلاً موسيقياً في قصر بعبدا امام رئيس الجمهورية ميشال عون وعدد من الوزراء والنواب ودبلوماسيين. وفي هذه المناسبة قال الرئيس اللبناني "أطفال اليوم هم رجال الغد وسيداته وهم إن كانوا بحاجة لحمايتنا ودعمنا اليوم فنحن ووطننا ومجتمعنا سنكون بحاجة لحمايتهم ودعمهم غداً".
أما اختيار الأطفال فكان من مؤسسات عدة من بينها "بيت الرجاء" و"رابطة المرأة الفلسطينية" ومراكز جمعية "بيوند" للأطفال العاملين.
ويرى نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية فرانك هاغمان أن هذه الجوقة الموسيقية ليست للتسلية وانما لمساعدة الأطفال على استعادة كرامتهم.
اما قائد هذه الجوقة فهو الموسيقار سليم سحاب الذي قال إن "الموسيقى هي قوة ناعمة رغم انني اعتبرها قوة جبارة لان تأثيرها انفعالي وعاطفي على نفسية الأطفال".