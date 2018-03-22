ألقى رجل بنفسه من على منصة ترتفع عدة أمتار خلال جلسة داخل مبنى البرلمان الهولندي، بعد أن ربط عنقه بحبل، بحسب ما أعلنت الشرطة.
شاهد: رجل يحاول شنق نفسه داخل البرلمان الهولندي بسبب "تشريع الحشيش"
شاهد: رجل يحاول شنق نفسه داخل البرلمان الهولندي بسبب "تشريع الحشيش"
وأفادت الشرطة في بيان، أن الرجل البالغ من العمر 65 عاما، نجى مما بدا وكأنه محاولة انتحار، بعد أن تلقى إسعافات طبية إثر سقوطه على الأرض.
ونقلت صحيفة تلغراف عن شهود عيان قولهم إن الرجل كان يحوم في حالة مضطربة، قبل أن يربط شيئا ما حول حاجز المنصة المرتفعة ويقفز إلى داخل القاعة.
"كان علي فعل هذا لإيقاظ السياسيين"، بحسب ما أوردت الصحيفة نقلا عن صفحة الرجل على فيسبوك.
وبحسب تقارير إعلامية فإن الرجل ناشطٌ سبقَ له أن عكف عدة أسابيع أمام البرلمان في إطار تظاهرة احتجاجية لتشريع الحشيش والماريغوانا.
وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الرجل يتلقى إسعافات أولية في مكتب أحد النواب، وتم إخراجه في وقت لاحق من البرلمان على نقالة.
يشار إلى أن القنب الهندي غير شرعي من الناحية النظرية في هولندا، على الرغم من أنه متاح على نطاق واسع والشرطة لا تحاكم الناس لحيازته أو بيع كميات صغيرة منه.
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