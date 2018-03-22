بريطانيا: روسيا تشكل تهديدا لأوروبا

خلال الجولة التي قادتها إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوربية، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستبلغ قادة الاتحاد أنّ روسيا تشكل تهديدا للتكتل بأكمله وليس بريطانيا فحسب في أعقاب الهجوم الذي استهدف عميلا مزدوجا، ونفذ باستخدام غاز أعصاب في بريطانيا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية: "نفذت روسيا هجوما وقحا ومتهورا ضد المملكة المتحدة... من الواضح أن التهديد الروسي لا يحترم الحدود وأن ما حدث في مدينة سالزبري كان في إطار نمط من الاعتداء الروسي على أوربا وجيرانها".

من جهته بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مجلس الأمن الروسي سياسة بريطانيا، التي وصفتها موسكو بـ "غير الودية والاستفزازية" تجاه روسيا.

للمزيد على يورونيوز:

وحسب مصادر ديبلوماسية في الاتحاد الأوربي تسعى بريطانيا للحصول على مساعدة من دول أوربية أخرى لاتخاذ تحركات ضد شبكات التجسس الروسية التي ربما تخطط لإعداد هجمات مماثلة للهجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

ومن المقرر أن تدعو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى "تحرك منسق" بين حكومات الاتحاد الأوربي خلال قمة في بروكسل حيث تسعى ماي إلى إقناع قادة التكتل بإدانة روسيا بشكل واضح بشأن الهجوم الذي وقع في سالزبري وإلقاء اللوم عليها بشكل مباشر في تسميم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته اللذين تقول السلطات البريطانية إنهما يرقدان في حالة حرجة منذ الهجوم الذي نفذ بغاز أعصاب طوره الاتحاد السوفيتي سابقا، لأغراض العسكرية يدعى نوفيتشوك.