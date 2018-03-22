قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستبلغ القادة الآخرين في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بأن روسيا تشكل تهديدا للتكتل بأكمله وليس بريطانيا فحسب في أعقاب هجوم نفذ باستخدام غاز أعصاب في انجلترا.
بريطانيا: روسيا تشكل تهديدا لأوروبا
بريطانيا: روسيا تشكل تهديدا لأوروبا
وقالت للصحفيين لدى وصولها لقمة للاتحاد الأوروبي "نفذت روسيا هجوما وقحا ومتهورا ضد المملكة المتحدة... من الواضح أن التهديد الروسي لا يحترم الحدود وأن ما حدث (في مدينة) سالزبري كان في إطار نمط من الاعتداء الروسي على أوروبا وجيرانها
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