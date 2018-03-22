الكونغرس الأمريكي يبحث تشريعا يحد من المعونة الفلسطينية

من المنتظر أن يقر الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع تشريعا يخفض المعونة الأمريكية السنوية للسلطة الفلسطينية والبالغة 300 مليون دولار خفضا كبيرا ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفه المشرعون بأنه مدفوعات يعتبرونها مكافأة على الجرائم العنيفة.

يجيء ذلك في إطار مشروع قانون رئيسي للإنفاق كشف عنه النقاب يوم الأربعاء.