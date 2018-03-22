ميالبيك تحيي الذكرى الثانية لضحايا هجمات بروكسل

شارك رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل في سلسلة فعاليات رسمية وشعبية شهدتها بروكسل اليوم الخميس في الذكرى السنوية الثانية للهجمات الانتحارية التي وقعت في المدينة وأودت بحياة عشرات الأشخاص وإصابة المئات.

وضع ميشال إكليلا من الزهور على النصب التذكاري الذي شيّده الفنان البلجيكي جان هنري كومبير، ومن ثم غادر ميشيل للمشاركة باحتفال آخر في محطة مترو ميالبيك، حيث وقف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا، وكان ميشيل شارك اليوم أيضاً في الفعالية التي شهدها مطار بروكسل للمناسبة ذاتها.

وكانت بروكسل شهدت في الثاني والعشرين من شهر آذار/مارس 2016 قيام ثلاثة انتحاريين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية بتفجير أنفسهم ما أدى على مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين.