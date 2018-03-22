شاهد: احتجاجات عمالية في فرنسا ضد إصلاحات ماكرون
طلاب ثانويات وجامعات ومعلمون وعاملو السكك الحديدية وطيارون خرجوا في مظاهرات واسعة في باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجاً على إصلاحات ينفذها الرئيس ايمانويل ماكرون.
حسب النقابات العمالية فقد فاق عدد المتظاهرين الاربعمئة ألف شخص في أكثر من 150 مسيرة. إنهم يرفضون مشروع تعديل قانون السكك الحديدية. ويخشى العمال خطة الحكومة بإلغاء ضمانات للعمل مدى الحياة والرفع التلقائي السنوي للرواتب وخطط تقاعد بتسويات مالية مجزية.
هذه الحركات الاحتجاجية التي ترافقت مع الاضراب عن العمل، أدت الى الغاء 60% من رحلات القطارات السريعة و75% من رحلات القطارات بين المدن و30% من الرحلات الجوية من والى باريس. كما شارك فيها نحو 13% من الهيئة التعليمية.