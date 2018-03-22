لائحة قطرية جديدة للإرهاب تضم 28 شخصا وكيانا

أكدت قطر إدراج ثمانية وعشرين شخصا وكيانا على لائحة جديدة للإرهاب. وتضمنت اللائحة عددا من المواطنين سبق وأن تمّ إدراجهم من قبل دول عربية منافسة في قوائمها الخاصة بالإرهاب.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد فرضت حظر سفر وعقوبات دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو-حزيران الماضي، متهمة إياها بتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية والتقرب من إيران الخصم اللدود لدول الخليج، وهي الاتهامات التي وصفتها الدوحة بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنّ دول الحصار الأربع تسعى إلى النيل من سيادتها.

وبالإضافة إلى قائمة المشتبه بهم، التي تمّ الإعلان عنها في الخريف الماضي، فقد ضمت اللائحة الجديدة، التي نشرت بالموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أسماء أفراد ذكرتهم دول الحصار الأربع في بداية الأمر، لكن اللائحة لم تتناول أسماء "إسلاميين" معروفين تعارض دول الحصار تأثيرهم الإقليمي.

ويبدو أن الإجراء يهدف إلى تقريب اللائحة السوداء القطرية من القوائم السوداء بالدول المذكورة لكن الغرض من نشرها لا يزال غير واضح. وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد أعدت لائحة من 72 فردا ومنظمة تقول إنهم على صلات بالدوحة.

وضمت اللائحة القطرية الجديدة مواطنين قطريين اثنين سبق وأن وصفتهما دول الحصار بأنهما ممولين لجبهة النصرة الإسلامية المتشددة، التي تقاتل في سوريا، وقد تمّت الإشارة إلى أنّ مكان الشخصين غير معروف.

للمزيد:

هل تنجح دول الحصار في لي ذراع قطر؟

قطر تقول إن دول الحصار لا تريد حل الأزمة.

لافروف يدعو دول الحصار وقطر إلى الحوار لتخطي الأزمة الخليجية.

وثائق سرية تكشف خلفيات الأزمة مع قطر حسب سي إن إن.

وضمت اللائحة الجديدة حوالى 19 شخصا بينهم قطريون وسعوديون ومصريون وأردنيون. ومن أبرز الشخصيات، القطري عبد الرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقاً في قائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

كما تضمنت 8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية وتنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في مصر والتابع لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى 6 كيانات قطرية.

وقد استثنت اللائحة "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي يتخذ من قطر مقرا له، وينتمي كثير ممن شاركوا في تأسيسه في العام 2004 إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويرأسه المصري يوسف القرضاوي، الذي تدرجه دول الحصار الأربع إلى جانب منظمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على قوائمها للإرهاب.

رد الإمارات

وفور صدور اللائحة غرّد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، على موقع تويتر قائلا: "بعيدا عن المكابرة، قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها".

وسبق للدوحة وأن أصدرت قائمة تضمّ 13 متشددا ينتمون إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في أكتوبر-تشرين الأول في إجراء مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية وخمس دول عربية خليجية منها دول الحصار.

ولطالما سعت الولايات المتحدة الأميركية التي تملك قاعدة جوية كبيرة في قطر إلى حلحلة النزاع الدبلوماسي بين قطر وجيرانها، وبالرغم من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق اتهاما لحكومة قطر بتمويل الإرهاب "على مستوى عال للغاية" إلا أنه توجه بالشكر إلى أمير قطر على جهوده في محاربة الإرهاب خلال اتصال هاتفي في يناير- كانون الثاني الماضي