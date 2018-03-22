حصري: تعرف على منتخب يوسين بولت المفضل وكيف يرى ميسي ورونالدو!

يبحث عملاق العدو الجامايكي المعتزل يوسين بولت عن تحد جديد، ويأمل أن يجد ضالته في كرة القدم. يورونيوز التقت العداء البرق في مدينة بازل السويسرية وسألته عن المضمار الجديد الذي يحلم بخوض غماره.
يورونيوز: ماذا تشعر حيال كأس العالم المقبل لكرة القدم؟
بولت: "بالنسبة إلي إنه جيد. أتطلع إليه مثل جميع الناس في العالم. أنا متحمس لمشاهدة المنتخبات واللقاءات. وأدعم الأرجنتين. فهيا أيها المنتخب الأرجنتيني..".
يورونيوز: هل تعتقد أن ميسي سيصنع الفرق؟
بولت: "آمل ذلك. لقد أثبت جدارته على مر السنين، لذا نأمل أن تتضافر العوامل خلال كأس العالم للفوز. لقد وصل للنهائيات في المرة الماضية، وسيتكرر الأمر".
يورونيوز: أتظن أن المضمار مفتوح للجميع أم توجد منتخبات أكثر حظا؟
بولت: "يوجد دائما منتخبات مفضلة على رأسها الأرجنتين وألمانيا والبرازيل إن عاد نيمار، وفرنسا تبدو بحال جيدة. لنرى..".
يورونيوز: "لنتحدث عنك؟ ماهدفك المقبل؟
بولت: "أسعى لدخول كرة القدم. سأتدرب غدما مع بوروسيا دورتموند. أتطلع لهذا حقا وأنا متحمس، أتمنى أن ينجح الأمر وأصبح لاعب كرة قدم مستقبلا".
يورونيوز: أنت من مشجعي مانشيستر يونايتد، أتود مساعدة مورينيو؟
بولت: "إنه حلم. إنه حلم كبير أن ألعب مع مانشيستر يونايتد. لنرى.. لكن لا بد أن الأمر يحتاج وقتا".
يورونيوز: كعاشق لكرة القدم، هل تتابع الدوري الإسباني؟ من هو فريقك المفضل؟
بولت: كلا لا أتابعه كثيرا، لكني معجب بكريستيانو رونالدو، وأدعمه مع فريقه.