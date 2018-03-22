قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ تاو 2 بي المضادة للدبابات للسعودية بنحو 670 مليون دولار.
وأضافت الوزارة أنها أبلغت الكونغرس يوم الخميس بالصفقة المحتملة.
إدارة ترامب توافق على بيع صواريخ تاو للسعودية بـ 670 مليون دولار
وأضافت الوزارة أنها أبلغت الكونغرس يوم الخميس بالصفقة المحتملة.
وقالت الوزارة في بيان "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال تحسين الأمن في دولة صديقة كانت وتظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفقة شراء أسلحة.
وخلال هذا اللقاء، قبل يومين في البيت الأبيض، حمل ترامب بين يديه لوحة كرتونية تضمنت مشتريات المملكة العربية السعودية من المعدات والأسلحة الأميركية.
وقال الرئيس الأميركي "من حيث الدولارات: ثلاثة مليارات دولار، 633 مليون دولار، 525 مليون دولار. وهذا فول سوداني بالنسبة اليك، كان يجب ان نزيدها. 880 مليون دولار، 645 مليون دولار. ستة مليارات دولار، وهذا للفرقاطات. 889 مليون. 63 مليون وهذا من أجل معدات على اختلاف أنواعها".