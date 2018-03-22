صور جديدة لأحياء مدينة دوما بالغوطة الشرقية التقطت يوم الأربعاء كما يقول مصورها، وتظهر الدمار والقتلى الذين ما زالوا على الأرض
صور جديدة لأحياء مدينة دوما بالغوطة الشرقية التقطت يوم الأربعاء كما يقول مصورها، وتظهر الدمار والقتلى.
شاهد: استهداف أصحاب الخوذ البيضاء في الغوطة
صور جديدة لأحياء مدينة دوما بالغوطة الشرقية التقطت يوم الأربعاء كما يقول مصورها، وتظهر الدمار والقتلى.
كما يمكن سماع دوي انفجار في هذا الفيديو الذي نشره أحد عناصر الخوذ البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي نقلته وكالة رويترز. وقد أدى هذا الانفجار الناتج عن ضربة جوية الى مقتل صاحب خوذة بيضاء وقد ظهر ملقى على الأرض، بينما يحاول رجل آخر انقاذ مصاب ونقله بالسيارة.
وقال صوت المصور إن ثلاثة أفراد من رجال الدفاع المدني قد لقوا حتفهم.
وتجدر الإشارة الى ان الخوذ البيضاء هم رجال متطوعون يقومون بأعمال رجال الدفاع المدني لإنقاذ المصابين وانتشال الجثث.
ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان إن 75 مدنياً على الأقل قتلوا في دوما خلال أقل من الساعات السبع والعشرين الماضية