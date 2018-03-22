مركز لمكافحة الإرهاب في الأردن بتمويل أمريكي

افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية مركزاً لمكافحة الإرهاب في الأردن بقيمة 5 ملايين دولار.
المركز المتطور سيحتضن جميع الجنسيات العربية من البلدان المجاورة تحت شرط أن يكونوا ضباطا في القوات العسكرية الخاصة لبلدهم. وسيعمل المركز على صقل مهارات عناصر الشرطة في إطلاق النار، والإحترافية في اقتحام المخابيء والرد على التهديدات والتعامل مع القنابل اليدوية والمسيلة للدموع.
وتعتبر أكاديمية تدريب الدرك الأردنية، التي افتتحت يوم الخميس 15 آذار-مارس 2018، ثاني منشأة من نوعها في الأردن، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة.
المركز يعتبر جزءا من برنامج وزارة الخارجية الأمريكية للمساعدة في مكافحة الإرهاب (ATA).
وخصص البرنامج 300 مليون دولار أمريكي لهذا العام فقط، بهدف تعزيز قوات الأمن المحلية في الدول المجاورة.
في السنوات الأخيرة، رفعت الأردن من كفاحها ضد الإرهاب، وإنشاء مركز وطني للطوارئ، وشبكة من كاميرات المراقبة في الشوارع والتشديد على بصمات الأصابع والهوية.
على الرغم من تهديد الرئيس دونالد ترامب بمعاقبة الدول التي لا تتفق مع قراره الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الذي صوت الأردن لإدانته في كانون الأول/ ديسمبر إلا أن تجلت مكانة الأردن لواشنطن في الشهر الماضي عندما وعدت الأخيرة المملكة الهاشمية بـ 1.275 مليار دولار سنوياً من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية حتى عام 2022 ، أي بزيادة قدرها 27٪!
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