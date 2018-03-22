الآلاف يصعدون "هرم الشمس" في تيوتيهواكان لاستقبال الربيع
من أجل الحصول على أشعة الشمس الأولى وجمع الطاقة لهذا العام ، صعد السياح والسكان المحليون إلى أعلى الهرم المهيب في مدينة تيوتيهواكان المقدسة، الواقعة شمال مكسيكو سيتي.
ومدينة تيوتيهواكان المقدسة تأسَّست بين القرن الأول والقرن السابع، ويتميّز المكان بضخامة آثاره، أشهرها معبد كويتز المكوتيل وهرمَا الشمس والقمر، كما تشتهر بتناسقها الهندسي والرمزي.
يقول الزائرون المحليون والأجانب إنهم يصعدون الهرم ليشعروا بالحيوية ويتصلوا بالماضي المنسي، فيما يعبّر العديد من الزائرين الأجانب عن الرهبة.
ويعتقد الخبراء أن "هرم الشمس" ربما كان رمزًا للخصوبة تم بناؤه في حوالي 80 ميلاديًا وشكل كجبل للتصدي للتأثير الشرير لبركانين مجاورين معروفين بثوراتهما العنيفة.