الخطوط الجوية المتحدة تقرّ بالتسبب بنفوق جرو فرنسي وتعلّق خدمة نقل الحيوانات

أقرت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية للطيران بارتكاب خطأ تسبب في نفوق جرو فرنسي من سلالة بولدوج الأسبوع الماضي على متن رحلة للشركة بعد أن أجبرت مضيفة صاحبة الجرو على وضعه في صندوق الأمتعة العلوي بمقصورة الركاب.

وقال أوسكار مونوز الرئيس التنفيذي للشركة خلال مناسبة في شيكاجو "رغم أننا نحاول بكل قوة لكن من الواضح أننا لا نحقق الهدف دائما".

وعثر على الجرو (كوكيتو) البالغ من العمر عشرة أشهر نافقا عند وصول الطائرة بعد رحلة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة من هيوستون إلى نيويورك.

وقال مونوز "لم يكن من المفروض أن يحدث هذا مطلقا. نأخذ الأمر على محمل الجد".

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وبعد الحادث أعلنت يونايتد عن واقعتين منفصلتين نقلت فيهما كلبين إلى الوجهات الخطأ حيث انتهى المطاف بكلب مملوك لعائلة من كانساس في طوكيو.

وفي الواقعة الأخرى غيرت طائرة تحمل 33 راكبا وجهتها بعد اكتشاف أنها تنقل كلبا كان المفروض أن يكون على متن رحلة أخرى.

وردا على هذه الأخطاء قالت الشركة يوم الثلاثاء إنها ستعلق نقل الحيوانات الأليفة في منطقة الشحن إلى أجل غير مسمى حتى تدرس إدخال تحسينات. ولا ينطبق ذلك على الحيوانات التي تكون في مقصورة الركاب.

وقال مونوز متحدثا لشبكة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية يوم الأربعاء إن يونايتد تعيد النظر في برنامج نقل الحيوانات ولن توقفه بشكل دائم.