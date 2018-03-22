فيديو يبين حادثة دهس قاتلة لسيارة "أوبر" ذاتية الدفع

نشرت الشرطة الأمريكية في أريزونا شريط فيديو قصير يبيّن الحادثة القاتلة لسيارة أوبر ذاتية الدفع والتي كان ضحيتها امرأة كانت تعبر الطريق في إحدى ضواحي مدينة فينكس بالولاية.
ويظهر المقطع المصور من كاميرا مثبتة داخل سيارة اختبار "أوبر" من طراز فولفو SC 90 ، أثناء سيرها على طريق مظلم عندما ظهرت امرأة كانت تعبر الطريق مشياً على قدميها وممسكة بمقود دراجة هوائية، فيما كان الشخص الجالس في مقعد "السائق" ينظر إلى أسفل قبل ثوان من وقوع الحادث الذي أودى بحياة إلين هيرزبيرغ ليلة الأحد (18 مارس).
وفي أعقاب الحادث، علّقت شركة "أوبر" جميع اختبارات الطرق للسيارات ذاتية الدفع في الولايات المتحدة وكندا إثر حادثة الدهس التي أثارت تساؤلات جدية حول مدى أمان تكنولوجيا القيادة بدون سائق.
وأعلنت شركة "أوبر" بعد الحادث، أنها أوقفت اختبارات سياراتها ذاتية القيادة، في أربع مدن أمريكية، وهي تمبي، سان فرانسيسكو، بتسبرج وتورونتو.
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