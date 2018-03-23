الجبير: ليس لإيران من دور تلعبه في اليمن

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على ضرورة خروج إيران من اليمن، مشيراً إلى أن الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة.

"ليس لإيران من دور تلعبه في اليمن"

وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن اليوم: إن إيران جندت الميليشيات في اليمن، وأطلقت صواريخ على السعودية، وطالبها بالخروج من اليمن واحترام القانون الدولي، مضيفاً "ليس لإيران من دور تلعبه في اليمن".

وكان الجبير وصف الاثنين الماضي الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية بأنه "اتفاق معيب"، عشية اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واشنطن.

للمزيد على يورونيوز: صفقات بالمليارات وقضايا شائكة تنتظر محمد بن سلمان في الولايات المتحدة

محادثات حول "النووي السلمي"

ولفت وزير الخارجية السعودي اليوم إلى وجود مناقشات متقدمة مع الجانب الأميركي حول الاستخدام السلمي النووي، وقال: "هناك محادثات متواصلة بين المسؤولين المعنيين في الحكومتين (السعودية والأمريكية) حول هذا الموضوع"، مستطرداً بالقول: "نحن نجري مباحثات مع عدد من الدول فيما يتعلق بالطاقة النووية للأغراض السلمية".

وأشار الجبير أنه تم التوقيع خلال زيارة ولي العهد بن سلمان إلى واشنطن على اتفاقيات في مجالات مختلفة لزيادة التعاون السعودي الأميركي.

اقرأ أيضاً: ترامب وبن سلمان يثنيان على حجم التبادل الضخم بين الولايات المتحدة والسعودية

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكد عقب لقاء ترامب وبن سلمان الخميس الماضي أن المملكة لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا أحجمت الولايات المتحدة عن صفقة محتملة بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي.

الغوطة والعلاقات مع روسيا

وفيما يخص الملف السوري، قال الجبير إن المباحثات مستمرة لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.

وبشأن العلاقة بين بلاده وروسيا، قال الجبير: "إن روسيا قوة عظمى، ولروسيا علاقة طويلة مع دول المنطقة، على مدى السنوات الثلاث الماضية أجرينا مباحثات صريحة مع روسيا بما يخص التحديات التي تواجه المنطقة." مضيفاً: "نود أن نواصل التعامل مع روسيا لنرى الدور الذي يمكن أن تلعبه بطريقة إيجابية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة ".

وعن تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجون بولتون مستشاراً للأمن القومي الأميركي، لفت الجبير إلى أن بولتون رجل حاسم، وأن موقفه من إيران معقول.

وجاءت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس ترامب في وقت تتعزز فيه العلاقات بين واشنطن والرياض بعد مرحلة فتور اتسلمت به العلاقات بين البلدين على ضوء مواقف الإدارة الأمريكية السابقة من إيران.