بالفيديو: للمرة الأولى طائرة هندية تصل تل أبيب عبر أجواء السعودية

هبطت طائرة للخطوط الهندية للمرة الأولى في إسرائيل مساء أمس الخميس بعد عبورها الأجواء السعودية، لتدشّن بذلك مساراً جوياً من نيودلهي إلى تل أبيب مروراً بالمجال الجوي السعوي.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين: "هذا يوم تاريخي حقا جاء بعد عامين من العمل المضني والمكثف"، مضيفاً أن استخدام المجال الجوي السعودي خفض وقت السفر من إسرائيل إلى الهند بنحو ساعتين وسيخفض بالتالي من سعر التذاكر.

وكانت طائرة إير إنديا الهندية حلقت في الرحلة 139 فوق السعودية الساعة 1645 بتوقيت جرينتش، لحوالي ثلاث ساعات وعلى ارتفاع 40،000 قدم على بعد 60 كيلومترا (37 ميلا) من العاصمة الرياض، لتهبط بعدها في مطار بن غوريون في تل أبيب، بحسب فلايت رادار.