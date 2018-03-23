شاهد: محاولات لإنقاذ حيتان بعد جنوح جماعي بغرب أستراليا

بدأت يوم الجمعة عملية لإنقاذ 150 حوتاً جنحوا بشكل جماعي بخليج هاميلين على بعد 315 كيلومتراً جنوبي بيرث بغرب أستراليا.
ويحاول رجال الإنقاذ بإدارة حماية البيئة في ولاية أستراليا الغربية ومتطوعين إعادة 15 حوتاً ما زالوا على قيد الحياة بعد نفوق بقية الحيتان إثر جنوحها إلى الشاطئ الجاف خلال الليل.
وتنتمي الحيتان الجانحة لفصيل الحيتان الطيارة ذات الزعانف القصيرة.
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وحاول المنقذون إعادة الحيتان إلى مياه كما تم توفير رعاية تلطيفية لبعضهم.
ونبهت السلطات السكان المحليين والسائحين لضرورة البقاء بعيدا عن المياه بسبب زيادة محتملة في أسماك القرش المنجذبة إلى الحيتان النافقة.
كان أكبر جنوح جماعي للحيتان في الولاية في عام 1996 عندما جنح 320 حوتا من نوع الطيار طويل الزعنفة شمالي خليج هاميلين.