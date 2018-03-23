العال الإسرائيلية تلجأ للقضاء من أجل استخدام المجال الجوي السعودي

قال مسؤولون يوم الجمعة إنه في الوقت الذي فتحت فيه السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام رحلة تجارية إلى إسرائيل، فإن شركة طيران العال ستنقل معركتها للدخول إلى المجال الجوي السعودي إلى المحكمة العليا في إسرائيل.

وأنهت رحلة طيران تاريخية دشنتها شركة الطيران الهندية (إير إنديا) حظرا استمر 70 عاما على عبور الطائرات المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها، فيما ينظر إليه الكثيرون على أنه مؤشر إلى ذوبان للجليد في العلاقات بين إسرائيل والسعودية. لكن سماح المملكة لشركة طيران إسرائيلية بدخول مجالها الجوي سيمثل تحولا دبلوماسيا كبيرا.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ويتعين على شركة الطيران الوطنية العال أن تتخذ مسارا أكثر التفافا لتفادي عبور المجال الجوي للمملكة وهو ما قد يضيف ساعات إلى زمن رحلات الطيران.

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وطلبت العال من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) المساعدة في دخول الأجواء السعودية.

واتهمت أيضا حكومة بلدها، التي وافقت على المسار الجديد لشركة الطيران الهندية، بوضعها في موقف غير موات.

وقالت الشركة في بيان "تلك الموافقة، التي منحتها دولة إسرائيل، تقدم ميزة كبيرة وغير عادلة لشركة طيران أجنبية وتتعارض مع أي مبدأ للمعاملة بالمثل في عالم الطيران الدولي".

وقال مصدر مطلع إن الطعن القضائي سيُقدم أوائل الأسبوع القادم. وأكدت متحدثة باسم العال أن الشركة تعتزم تقديم شكواها إلى المحكمة العليا لكنها لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

ووصف وزير السياحة الإسرائيلي يوم الخميس باكورة رحلات إير إنديا بأنها إنجاز دبلوماسي وقال إنه يجري مفاوضات لتدشين رحلات مماثلة مع الخطوط الجوية السنغافورية وشركة طيران في الفلبين لم يذكر اسمها.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الفلبينية إن الشركة لا تجري أي محادثات لتدشين رحلات جوية.

وأضاف المتحدث قائلا "نحن ندرسها، لكنها لن تكون في المستقبل القريب".

المصدر: رويترز