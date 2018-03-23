إردوغان منزعج من فرنسا بسبب عفرين

قال مصدر بالرئاسة التركية اليوم الجمعة إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بانزعاجه من المزاعم غير الصحيحة حول عملية عسكرية تركية في منطقة عفرين السورية.
وفرنسا هي واحدة من أشد منتقدي الحملة العسكرية التركية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين من بين حلفاء أنقرة الغربيين. واقتحمت القوات التركية مدينة عفرين يوم الأحد.
ودعت الولايات المتحدة وفرنسا تركيا الشهر الماضي إلى وقف العملية في شمال سوريا والامتثال لقرار للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في عموم سوريا. واستثنى القرار العمليات العسكرية ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة والجماعات المرتبطة بهما أو الجماعات الأخرى التي صنفها مجلس الأمن على أنها إرهابية.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية، ورفضت بشدة دعوة البلدين واتهمت فرنسا بتقديم "معلومات كاذبة" بشأن القضية.
وقال المصدر بالرئاسة التركية إن إردوغان أبلغ ماكرون يوم الجمعة أيضا بأنه ينبغي حماية حقوق القبارصة الأتراك في موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
ولم تتمكن سفينة استأجرتها شركة إيني الإيطالية التي تسيطر عليها الدولة من الوصول إلى مكان منحت قبرص رخصة للحفر فيه وذلك بسبب مناورات عسكرية تركية في مواجهة استمرت أسبوعين في فبراير شباط.
وتقول تركيا إن بعض أجزاء المناطق البحرية قبالة قبرص تخضع للولاية القضائية لتركيا أو القبارصة الأتراك.