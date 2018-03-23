إردوغان منزعج من فرنسا بسبب عفرين

قال مصدر بالرئاسة التركية اليوم الجمعة إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بانزعاجه من المزاعم غير الصحيحة حول عملية عسكرية تركية في منطقة عفرين السورية.

وفرنسا هي واحدة من أشد منتقدي الحملة العسكرية التركية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين من بين حلفاء أنقرة الغربيين. واقتحمت القوات التركية مدينة عفرين يوم الأحد.