لماذا طالب الأوروبيون أميركا بإعفاء من الرسوم الجمركية؟

طالب زعماء الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح االاتحاد الأوروبي إعفاء دائما من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم في إطار نزاع تجاري مع الصين.
وذكر بيان مشترك أصدره 28 من زعماء دول الاتحاد خلال اجتماع قمة في بروكسل أن "هذه الإجراءات لا يمكن تبريرها على أساس الأمن القومي. وأن الحماية التي تشمل قطاعات بأكملها في الولايات المتحدة ليست علاجا ملائما لمشكلات الطاقة الإنتاجية الزائدة الحقيقية.
أضاف أن الاتحاد "يحيط علما بأن شحنات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي أُعفيت مؤقتا من مثل تلك الإجراءات ويدعو أن يصبح هذا الإعفاء دائما".
كما جدد المشاركون في القمة التأكيد على "التزامهم بالعلاقات القوية عبر الأطلسي كحجر زاوية في أمن ورخاء كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إنه إذا لم يتم إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم فانها ستفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية.
الاتحاد الأوروبي يستورد 40 مليون طن من الصلب كل عام.
ويستورد الاتحاد الأوروبي حوالي 40 مليون طن من الصلب كل عام.وتقدًر يوروفير أن ما يصل إلى 13 مليون طن من الصلب الذي كان سيذهب إلى الولايات المتحدة قد يعاد توجيهه بسبب الرسوم الجمركية التي أمر بها ترامب، وتقول إن معظمه قد يتجه إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.وتريد جمعية الصلب من الاتحاد الأوروبي أن يفرض إجراءات “وقائية” لتقييد واردات منتجات الصلب التي تشملها الرسوم الجمركية الأمريكية إلى مستويات الأعوام القليلة الماضية.ويعمل حوالي 320 ألف شخص بشكل مباشر في قطاع الصلب بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ملايين آخرين يعملون بشكل غير مباشر.
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