نشطاء نرويجيون يعتلون منصة "حفار" لمنعه من الإبحار إلى القطب الشمالي

اعتلى نشطاء من منظمة السلام الأخضر منصة حفار، في ميناء سكيبافيك غرب النرويج، كان من المقرر أن تبحر إلى القطب الشمالي لحفر بئرين استكشافيين خلال موسم الصيف القادم مع خيارات لخمس آبار آخرى.

وقال رئيس منظمة السلام الأخضر في النرويج، ترولس جولوزن، إن ناشطين كانا على فوق المنصة وعشرة آخرين كانوا في قوارب حولها لضمان عدم مغادرة الحفار الميناء.

وكانت منظمة السلام الأخضر ومؤسسات أخرى لحماية البيئة خسرت في كانون الثاني/يناير دعوى قضائية ضد الحكومة النرويجية تتعلق باستمرار الحفر في القطب الشمالي، على اعتبار أن منح تراخيص التنقيب ينتهك حق المواطنين في بيئة نظيفة، حسب ما تؤكد تلك المؤسسات التي استأنفت الدعوى ضد الحكم الذي صدر.