شاهد: عاصفة ثلجية عاتية تضرب شرق أوروبا

أحدث العاصفة الثلجية والفيضانات دماراً في أنحاء متفرقة من أوروبا الشرقية حيث أغلقت طرقات وغُمرت منازل بالثلوج والمياه كما توقفت حركة العبارات في سواحل البحر الأدرياتيكي.

وفي رومانيا، أدت العاصفة الثلجية والرياح العاتية المرافقة إلى إغلاق المدارس في العاصمة بوخارست وعشر مقاطعات أخرى، كما ألغيت اليوم رحلات 53 قطارًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما تم إغلاق ستة طرق سريعة رئيسة بسبب الثلوج، مع تقييد حركة المرور على الطرق الأخرى، وتم إلغاء رحلة في مطار هنري كواندا في بوخارست، وتأخرت رحلات أخرى ساعتين عن موعد وصولها.