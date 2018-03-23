إبراهيموفتش يعلن انضمامه إلى "لوس أنجليس غالاكسي" بنشر إعلان على صفحة كاملة في صحيفة أمريكية

وقع لاعب كرة القدم المشهور زلاتان إبراهيموفيتش عقداً مع فريق لوس أنجليس غالاكسي بعد يوم واحد من مغادرته فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، حسب ما أكد منظمو الدوري الأمريكي لكرة القدم وصول إبراهيموفيتش.
ووعد إبراهيموفيتش بتحقيق بطولات مع لوس أنجليس جالاكسي بعد أن أكد إعلان نشر على صفحة كاملة في صحيفة لوس أنجليس تايمز يوم الجمعة انتقال المهاجم السويدي للفريق المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بعد انفصاله عن مانشستر يونايتد.
ولم يشارك ابراهيموفيتش في سبع مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة بالغة في الركبة في شهر نيسان/ابريل الماضي، حسب ما أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وكانت الصفحة الأولى من صحيفة لوس أنجلوس تايمز الرياضية أبرزت اليوم الجمعة إبراهيموفيتش في قميص غالاكسي، كما عرضت أيضًا إعلانًا على صفحة كاملة عن عنه كتب فيه: عزيزي لوس أنجلوس، أنت مرحب بك." وكان توقيع إبراهيموفيتش، فوق الرقم 9 ، بينما كان شعار غالاكسي في أسفل الإعلان.
وقالت "الغارديان": لطالما كان إبراهيموفيتش هدفاً لجالاكسي الذي سيضم في صفوفه أيضاً آشلي كول لاعب تشيلسي السابق وأرسنال الظهير الأيسر.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان فريق لوس أنجلوس غالاكسي "كبيراً بما يكفي للتعامل مع شخصيته"، قال السويدي لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف أجلعه أكبر".
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وأضاف إبراهيموفيتش: "بعد أن كنت في أوروبا وفزت بـ 33 كأسًا، ولعبت في أفضل الفرق في العالم، ولعبت مع أفضل اللاعبين في العالم، أردت أن آتي إلى الولايات المتحدة وأن ألعب هنا".
وكان ابراهيموفيتش صاحب الـ36 عاما نشر قبل أيام رسالة وداع على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام جاء فيها: "كل الأشياء العظيمة يأتي لها وقتا تنتهي فيه، والآن حان الوقت لانهاء موسمين رائعين مع مانشستر يونايتد، أشكر جميع من شارك هذا الجزء من رحلتي".
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