إبراهيموفتش يعلن انضمامه إلى "لوس أنجليس غالاكسي" بنشر إعلان على صفحة كاملة في صحيفة أمريكية

وقع لاعب كرة القدم المشهور زلاتان إبراهيموفيتش عقداً مع فريق لوس أنجليس غالاكسي بعد يوم واحد من مغادرته فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، حسب ما أكد منظمو الدوري الأمريكي لكرة القدم وصول إبراهيموفيتش.

ووعد إبراهيموفيتش بتحقيق بطولات مع لوس أنجليس جالاكسي بعد أن أكد إعلان نشر على صفحة كاملة في صحيفة لوس أنجليس تايمز يوم الجمعة انتقال المهاجم السويدي للفريق المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بعد انفصاله عن مانشستر يونايتد.