من هو مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جون بولتون؟

جون بولتون، هو مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أضحى أحد صقوره، وهو معروف بتوجهه الدبلوماسي المتشدد وولعه بالقتال.

بولتون هو السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، وهو معلق قار على قناة فوكس نيوز المحافظة، والتي يغدق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاطراء علنا باستمرار.