من هو مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جون بولتون؟

جون بولتون، هو مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أضحى أحد صقوره، وهو معروف بتوجهه الدبلوماسي المتشدد وولعه بالقتال.
بولتون هو السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، وهو معلق قار على قناة فوكس نيوز المحافظة، والتي يغدق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاطراء علنا باستمرار.
يعد بولتون من المدافعين الكبار عن الحروب الوقائية، وخلال الأشهر الأخيرة أعرب الدبلوماسي السابق علنا عن تفضيله استعمال القوة ضد إيران وكوريا الشمالية، رغم أنه رحب ببرنامج لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
لقد قام بولتون بدور نشيط إلى جانب المحافظين الجدد في صف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، من أجل الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال التسعينات، وبعد سنوات من سقوط النظام العراقي أعرب بولتون عن أسفه لبعض القرارات التي اتخذت بشأن العراق، ولكنه لم يشكك في الأسباب الواهية التي شنت باسمها الحرب، إذ كان الاجتياح الأمريكي للعراق مبنيا على أقوال تتعلق ببرنامج تدمير أسلحة الدمار الشامل، الذي لم يكن له أساس من الصحة.
وكان وصول بولتون للعمل في إدارة رونالد ريغان وجورج بوش الأب وفق صحيفة لوموند الفرنسية، يرجع فيه الفضل إلى السيناتور الجمهوري القوي في لولاية كارولينا الشمالية جيسي هلمز، الحنون إلى سياسة الميز العنصري.
في العام 2000 تولى بولتون منصب مساعد لوزير الشؤون الخارجية، وبعدها عين سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة لعام واحد سنة 2005، ثم انطوى على نفسه في إحدى قواعده المحافظة، وهو يتقاسم عديد المواقف مع دونالد ترامب.