شاهد: أردني يغوص أكثر من 24 ساعة في خليج العقبة

منذ أن غرق عمه في البحر الأحمر منذ عدة سنوات، أراد عدنان نصرات أن يتغلب على خوفه الشديد من مياه البحار.
وبالفعل تحدى الشاب الأردني خوفه وقام بالغوص في خليج العقبة لمدة 24 ساعة في جنوب عمان وبالتحديد على بعد 330 كيلومتراً منها. أثبت نصرات أن الحياة ممكنة تحت الماء إذ قام بالأكل والشرب والنوم وحتى ممارسة الرياضة.
والتحق نصرات بمدرسة لتعليم الغوص في دروس مكثفة بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صارم يساعد الجسم على مقاومة المياة الباردة.
وتناوبت مجموعة من الغواصين، كل لمدة 50 دقيقة بهدف الإشراف على حالته الصحية ومساعدته على تناول الطعام والشراب أو النوم.
كان التحدي الأكبر لدى الغواصين هو الحفاظ على درجة حرارة جسم عدنان لأن الماء كان باردًا جدًا.
كما قام فريق عمل نصرات بمراقبة مستويات السكر في الدم والبروتين كل ثلاث ساعات.
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خليج العقبة
ويوجد أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية على طول الخط الساحلي لحديقة مارين بارك البالغ طوله 7 كيلومترات في العقبة، حسب الموقع الإلكتروني للمتنزه.
أصبحت العقبة مركزًا للاستثمارات الدولية والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ولديها إمكانية جذب المزيد من الزوار المغامرين والغواصين.
وقد اجتذبت المدينة الساحلية الجنوبية حوالي 7 مليارات دولار من الاستثمارات الثابتة و 7 مليارات دولار من الاستثمارات المتعهد بها ، وفقا لهيئة منطقة العقبة الاقتصادية.