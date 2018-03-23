شاهد: أردني يغوص أكثر من 24 ساعة في خليج العقبة

منذ أن غرق عمه في البحر الأحمر منذ عدة سنوات، أراد عدنان نصرات أن يتغلب على خوفه الشديد من مياه البحار.

وبالفعل تحدى الشاب الأردني خوفه وقام بالغوص في خليج العقبة لمدة 24 ساعة في جنوب عمان وبالتحديد على بعد 330 كيلومتراً منها. أثبت نصرات أن الحياة ممكنة تحت الماء إذ قام بالأكل والشرب والنوم وحتى ممارسة الرياضة.