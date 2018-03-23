مشروع أوربي لتعزيز اقتصادٍ خالٍ من الكربون

في هذا العدد من برنامج بيزنز بلانيت نتوجه إلى دريسدن بألمانيا للتحدث عن أحد التحديات الحاسمة لعصرنا : كيف نعزز اقتصاد خالٍ من الكربون.

التقى مراسلنا بول هاكيت بالبروفسور أندريا بالدوتشي، خبير في هذا المجال، جامعة يينا: "البطاريات عنصر أساسي في هذا الجانب. هناك سعي حثيث لتطوير نموذج بطارية تغير المعطيات. اين وصلنا"؟

"أعتقد أننا قريبون، لكن على الأرجح لن يكون لدينا جهاز واحد فقط بل العديد منها لأننا سنحتاج إلى تلبية المزيد من الاحتياجات.بالنسبة للتطبيقات في مجال الطاقة، البطاريات هي أفضل الأدوات التي تم العثور عليها. وبالنسبة للتطبيقات عالية الطاقة، نحتاج إلى معدات أخرى كالمكثفات الفائقة "، يقول البروفسور أندريا بالدوتشي، جامعة يينا.

بول هاكيت، يورونيوز: "حسناً، لنلقي نظرة على قائد عالمي هنا في ساكسونيا".