مشروع أوربي لتعزيز اقتصادٍ خالٍ من الكربون

في هذا العدد من برنامج بيزنز بلانيت نتوجه إلى دريسدن بألمانيا للتحدث عن أحد التحديات الحاسمة لعصرنا : كيف نعزز اقتصاد خالٍ من الكربون.
التقى مراسلنا بول هاكيت بالبروفسور أندريا بالدوتشي، خبير في هذا المجال، جامعة يينا: "البطاريات عنصر أساسي في هذا الجانب. هناك سعي حثيث لتطوير نموذج بطارية تغير المعطيات. اين وصلنا"؟
"أعتقد أننا قريبون، لكن على الأرجح لن يكون لدينا جهاز واحد فقط بل العديد منها لأننا سنحتاج إلى تلبية المزيد من الاحتياجات.بالنسبة للتطبيقات في مجال الطاقة، البطاريات هي أفضل الأدوات التي تم العثور عليها. وبالنسبة للتطبيقات عالية الطاقة، نحتاج إلى معدات أخرى كالمكثفات الفائقة "، يقول البروفسور أندريا بالدوتشي، جامعة يينا.
بول هاكيت، يورونيوز: "حسناً، لنلقي نظرة على قائد عالمي هنا في ساكسونيا".
تشغيل سيارتك الكهربائية خلال دقائق وهاتفك الذكي خلال ثوانٍ
هناك شركة تعمل على توفير هذه الامكانية، هي شركة "Skeleton Technologies".
بفضل التمويل الأوروبي، افتتحت مؤخرا هذا المصنع بالقرب من دريسدن لتصنيع المكثفات الفائقة، وهي تقنية تقوم بشحن الأجهزة الكهربائية - بسرعة فائقة.
"في غضون خمس أو عشر سنوات، عند استخدام المكثفات عالية السعة كوحدة تحميل سريعة في السيارة، وعند القيام بشحن السيارة في لمحطة، لن يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ وبذلك يمكن الذهاب إلى المنزل أو إلى العمل "، يقول تافي ماديبريك، المدير التنفيذي لشركة "Skeleton Technologies".
التقنية الخضراء تحتاج إلى طرق لتخزين الطاقة
أطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخراً جائزة قدرها 10 ملايين يورو للمساعدة في تطوير بطارية جديدة للمركبات الكهربائية - قابلة للشحن خلال دقائق.
"هذا جزء كبير من الحل، يمكن شحنها بين ثانيتين إلى ثلاث ثوان وسيكون عمرها ابدياً. هذا لن يحل مشاكلنا لكنها انطلاقة مهمة لمكافحة تغير المناخ"، يقول يقول تافي ماديبريك، المدير التنفيذي لشركة "Skeleton Technologies".
من الناحية الواقعية، كيف ستغير هذه التقنية حياتنا؟
"أعتقد أن هذه التقنية قد غيرت حياتنا بالفعل. هناك الكثير من البطاريات والمكثفات الفائقة في العديد من الأجهزة التي نطورها اليوم وسيزداد عددها مستقبلاً لأن السيارات الكهربائية الجديدة ستصل إلى شوارعنا وهذا واقع سيزداد قوة في المستقبل "، يجيب البروفسور أندريا بالدوتشي، جامعة يينا.
المنفعة ليست للبيئة فقط، بل للاقتصاد أيضاً؟
"بالتأكيد، لأن كل هذه التطبيقات تتطلب أجهزة جديدة وهذه الأجهزة تتطلب تقنية جديدة وهذا سيجلب أماكن عمل جديدة وأعمال جديدة. هذا القطاع سيكون من أهم القطاعات مستقبلاً"، يجيب البروفسور أندريا بالدوتشي، جامعة يينا.
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