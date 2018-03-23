قتيل واحد على الأقل في واقعة احتجاز رهائن في متجر جنوب فرنسا

قالت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على تويتر يوم الجمعة إن مسؤولين أمنيين ينفذون عملية في متجر في تريب بجنوب فرنسا.

رئيس بلدية تريب في جنوب فرنسا قال إن هناك قتيلين في عملية احتجاز الرهائن على الأقل.

كما أضاف رئيس البلدية أن محتجز الرهائن الآن بمفرده مع شرطي في المتجر وكل الرهائن الآخرين أفرج عنهم.

ولم تكشف الوزارة أي تفاصيل بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن عملية احتجاز رهائن جارية.

وذكرت مصادر من قبل أن عدد المحتجزين تجاوز 8 أشخاص داخل المتجر.

وقالت وسائل إعلام هذا الجمعة إن رجلا يحتجز رهائن في متجر بجنوب غرب البلاد أعلن ولاءه لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.

وأغلقت الشرطة الفرنسية المنطقة المحيطة بالمتجر وتتعامل حاليا مع الموقف.

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب صرح لوسائل الإعلام المحلية أن الوضع خطير جدا ويتم التعامل مع الموقف بحذر.

وذكرت وزارة الداخلية أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم سيتوجه فورا إلى تريب.

وقال مصدر في مكتب الادعاء بباريس إن محققين في مكافحة الإرهاب فتحوا تحقيقا بشأن الحادث.

وقال المصدر بعدما ذكرت الشرطة أن ثمانية أشخاص احتجزوا كرهائن في متجر بجنوب فرنسا "أؤكد لكم أن قسم مكافحة الإرهاب في مكتب الإدعاء بباريس يتولى هذه القضية".