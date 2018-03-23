وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل ثلاثة أشخاص في جنوب البلاد يوم الجمعة بأنه هجوم "إرهابي إسلامي" نفذه متشدد لكنه قال إن أجهزة الأمن ما زالت تدرس إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم لتتحقق من صحته.
ماكرون: فرنسا تعرضت لهجوم "إرهابي إسلامي"
ماكرون: فرنسا تعرضت لهجوم "إرهابي إسلامي"
وقال ماكرون في خطاب بصحبة رئيس الوزراء إدوارد فيليب "تعرض بلدنا اليوم لهجوم إرهابي إسلامي".
وأضاف ماكرون "أود إبلاغ الأمة الليلة بتصميمي المطلق على قيادة هذه المعركة... أحث المواطنين الفرنسيين على أن يظلوا واعين بالتهديد الإرهابي لكن يدركوا أيضا القوة والمقاومة التي يظهرها شعبنا في كل مرة يتعرض فيها للهجوم".
وأكد الرئيس الفرنسي أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 أخرين.
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