فقدان الأمل في نجاة ضحية حادث مدرسة ميريلاند

أعلنت والدة الطالبة جايلين وايلي يوم الجمعة عن فقدان الأمل في نجاة ابنتها التي أصيبت جراء إطلاق للنار بمدرسة في ولاية ميريلاند الأميركية يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الأم، ميليسا وايلي، وهي تجهش بالبكاء أمام الصحفيين بمسشفى برينس جورج، إن ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً ستنقل من جهاز دعم الحياة بعد وفاتها دماغياً.