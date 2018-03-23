العلماء يعلنون حقيقة مومياء "كائن فضائي" عثر عليها في تشيلي

مومياء أتاكاما التي احتار بها العلماء والباحثون خلال العقدين الماضيين. إنها لا تعود لمخلوق فضائي وانما هي لجنين ولد ميتاً.
بطول خمسة عشر سنتمتراً، عرفت هذه المومياء باسم أتا ووجدت في منطقة أتاكاما في التشيلي عام 2003، ويمتلكها اليوم أحد هواة جمع الأشياء الغريبة. هذا الرجل قال ووفق صحيفة "نيورك تايمز"، إنه عثر عليها داخل قطعة قماش بيضاء في حقيبة جلدية، في مدينة لانوريا المهجورة في صحراء أتاكاما في التشيلي.
أضلع هذه الفتاة عددها عشرة بدلاً من اثني عشر ضلعاً كما هو حال الانسان العادي. مدارا العينين واسعان جداً. أما رأسها فهو بيضاوي ومستطيل. أما الملفت أن عظامها قد نمت لتصبح شبيهة بعظام طفل عمره ست سنوات.
لكن يوم الخميس، خلص الباحثون من بينهم غاري نولان من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا الى أن هذا الكائن الذي يعتقد أنه فضائي ليس سوى فتاة ولدت ميتة أو توفيت مباشرة بعد أن وضعتها أمها لأنها غير قادرة على الاكل. وأضافوا ان تكوين هذه الفتاة خضع لأربعة وخمسين تحولاً جينياً نادراً. هذه التحولات النادرة أدت لاعوجاج في العمود الفقري وعدد غير طبيعي للأضلع وحتى القصر في الطول.
ويعتقد هؤلاء الباحثون الذين استخدموا الحمض النووي للتأكد من تكوين هذا الكائن، أن وجود منجم لنيترات البوتاسيوم قد يكون السبب في تشوه تكوين الفتاة وهي جنين في أحشاء أمها.
نولان لم يتمكن من تحديد عمر هذا الهيكل العظمي، ويقول إنه يمكن أن يعود لـ 500 عام كما يمكن أن يعود للقرن السادس عشر بسبب ظهور جينات أوروبية لديه، كما شرح لمجلة كورييه انترناسيونال. ومن الممكن أيضاً أن تكون هذه الطفلة قد ولدت ميتة قبل أربعين عاماً فقط.
بالنسبة للباحثين فإن هذه الفتاة يجب ان تعود الى التشيلي كي تدفن هناك وفق تقاليد البلاد.