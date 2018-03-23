فيديو لشرطيين يطلقان النار على أسود أعزل يثير الاحتجاجات بكاليفورنيا

خرج أكثر من 200 أميركي، أغلبهم من السود، إلى شوارع مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا يوم الخميس احتجاجاً على قيام الشرطة المحلية بإطلاق النار على شاب أسود أعزل مما أدى إلى قتله.

وقُتل ستيفون كلارك، البالغ عمره 22 عاماً، يوم الأحد برصاص الشرطيين الذين أطلقا 20 عياراً نارياً عليه ظناً منهما إنه مسلح فيما تبين بعد مقتله إنه كان يركض حاملاً هاتفه المحمول.