شاهد: السيسي بالزي العسكري في سيناء يتحدث عن نصر قريب

وقال السيسي يوم الجمعة إن فترته الرئاسية الأولى ثبتت الدولة وعززت مؤسساتها ودافع عن إجراءات التقشف القاسية قبل أيام من انتخابات رئاسية لا يواجه فيها أي معارضة جادة.

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعدة جوية في سيناء ، حيث ينفذ الجيش والشرطة عملية أمنية واسعة، ضد متشددين موالين لتنظيم داعش منذ التاسع من فبراير شباط الماضي.

وأضاف السيسي، أثناء زيارته قاعدة جوية في سيناء حيث ينفذ الجيش والشرطة حملة واسعة ضد متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية منذ التاسع من فبراير شباط، أن المتشددين سيهزمون قريبا.

ومضى يقول في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "السنوات الأربع الماضية كانت عبارة عن فترة تثبيت الدولة المصرية وتقوية مؤسساتها وإقامة بنية أساسية قوية".

وأضاف السيسي "الإجراءات الاقتصادية اللي اتعملت كانت جزءا من تثبيت الدولة. أنا عايز أقول لكم إن كلنا بنعاني لكن هذه المعاناة لا تساوي شيئا جنب ضياع الدولة وانهيارها".

ونقل بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري في فيسبوك قول السيسي لضباط وجنود، إلى أنه سيعود قريبا إلى المكان نفسه، للاحتفال بالنصر علي "خوارج هذا العصر"، في إشارة إلى المتشددين، الذين قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية.

وشن المتشددون هجمات أيضا في القاهرة ومدن أخرى استهدف بعضها كنائس.

وفي ديسمبر كانون الأول استهدف المتشددون مروحية في قاعدة جوية بشمال سيناء، خلال تفقد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، الحالة الأمنية في مدينة العريش عاصمة المحافظة.

وقال بيان المتحدث العسكري إن صبحي وعبد الغفار والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة رافقوا السيسي في زيارته.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قتل أكثر من 300 شخص في هجوم على مسجد في شمال سيناء وقالت السلطات إن أحد المهاجمين كان يحمل راية تنظيم الدولة الإسلامية

ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في الحملة بشمال سيناء والتي تشارك فيها الشرطة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري السيسي مرتديا الزي العسكري وهو يتناول طعام الإفطار مع مئات من الضباط والجنود ويؤدي صلاة الجمعة بينهم.

وقال البيان إن السيسي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة استمع إلى "شرح من عدد من الطيارين لطبيعة مهامهم المكلفين بها واطمأن على سير العمليات وطبيعة المهام التي تُكلف بها القوات الجوية.

وكان السيسي قد قال يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني إنه يعطي الجيش ووزارة الداخلية مهلة ثلاثة أشهر لتأمين شمال سيناء.

ويوم الاثنين يبدأ المصريون في الداخل في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، التي يسعي السيسي للفوز فيها بفترة رئاسة ثانية يسمح بها الدستور. ويستمر التصويت يومين آخرين. وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم أيام 16 و17 و18 مارس آذار.

وقال البيان الذي صدر بشأن الزيارة إن السيسي شدد في حديثه إلى الضباط والجنود على أنه "لن يترك مصر عرضة للضياع أو الهدم"، مشيرا إلى أن جهود المصريين هي التي ستبني مصر، وتصل بها إلي مزيد من التقدم والرقي، وإحياء الأمل في المستقبل.

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