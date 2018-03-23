ترامب يعين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي بدلا من مكماستر المقال

أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييرا جديدا في فريق السياسة الخارجية وعين جون بولتون مستشارا للأمن القومي ليحل محل إتش. آر. مكماستر.
ويعد بولتون من الصقور وهو يؤيد استخدام القوة العسكرية مع كوريا الشمالية وإيران.
وجاءت الخطوة، التي تم الإعلان عنها في تغريدة على تويتر يوم الخميس، بعد ما يزيد بقليل على أسبوع من إقالة ريكس تيلرسون من منصب وزير الخارجية واختيار مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو ليحل محله.
ويعني هذا التغيير أن ترامب يستعين بمستشارين يرجح أنهم متفقون مع رؤاه مع اقتراب لقاء قمة متوقع بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. ومن المفترض أن يحدث هذا بحلول نهاية مايو أيار.
كان مكماستر قد تولى منصب مستشار الأمن القومي في وقت مبكر من رئاسة ترامب، وحل محل مايكل فلين الذي لاحقته فضيحة.
وقال البيت الأبيض إن ترامب ومكماستر "اتفقا فيما بينهما" على تركه المنصب.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
كوريا الشمالية وراء الإطاحة بريكس تيلرسون
تيلرسون يعلن تركه منصبه نهاية الشهر الحالي
ترامب يقيل تيلرسون من منصبه ويعين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مكانه