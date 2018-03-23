ضرائب صينية محتملة على منتوجات أمريكية تكشف عنها بيكين

كشفت الصين عن قائمة من الإجراءات الديوانية التي تستطيع فرضها على واردات منتوجات أمريكية، تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية.

وفي بيان، حذر وزير التجارة الصيني أن بلاده ليست خائفة من حرب تجارية. وكانت العقوبات الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تسببت في هبوط للأسهم في الأسواق الصينية عند الافتتاح، إذ سجلت بورصة هونغ كونغ تراجعا بنحو 3%، وخسرت بورصة شنغهاي ما نسبته 2.80%.

وتستهدف الإجراءات الصينية 128 صنفا للمنتوجات الأمريكة مثل الخمور والفواكه ولحوم الخنازير والألمنيوم، ولكن إذا طبقت الإجراءات الصينية على منتوج الصوجا، فإن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على المزارعين الأمريكيين، خاصة منهم في الولايات الأمريكية التي صوتت لترامب، والذين صدروا ما قيمته 14 مليار دولار العام الماضي. وهذه الإجراءات عموما ستطبق إذا لم تتوصل بكين إلى حل عبر التفاوض مع الولايات المتحدة، كما قالت الصين إنها مستعدة للاعتراض على الإجراءات الأمريكية لدى منظمة التجارة العالمية.

وكان ترامب من جانبه وقع مذكرة تستهدف ما وصفه بالعدوان الاقتصادي الصيني، وأثار إجراءات عقابية ضد الواردات الصينية يمكن أن تصل إلى نحو 60 مليار دولار، وذلك لوضع حد لما وصفه بالمنافسة الصينية غير الشريفة، وسرقة الملكية الفكرية، للمؤسسات الأمريكية.