ماذا قالت عارضة أزياء أمريكية بشأن علاقتها بدونالد ترامب؟

في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن)، قالت عارضة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال، التي تزعم أنها كانت على علاقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن علاقة حب كانت تربطها بالرئيس الأمريكي.
وقالت مكدوجال لسي.إن.إن إنها تتحدث علنا لأنها "تريد مشاركة قصتها لأن الجميع يتحدثون عنها".
وأضافت مكدوجال إن علاقتها بترامب استمرت لمدة عشرة شهور بدأت في عام 2006.
إجابات عارضة الأزياء التي تزعم إقامة علاقة غرامية مع ترامب
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هال باح لك ترامب بحبه بشكل مباشر؟
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"طوال الوقت، كان دائما يخبرني بذلك".
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هل اعتقدتي يوما أن هذه العلاقة من الممكن أن تنتهي بالزواج؟
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"ربما".
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كيف تعرفت على دونالد ترامب ؟
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قابلت ترامب في قصر مؤسس بلاي بوي أثناء تصوير برنامج تلفزيون الواقع (سيليبريتي أبرينتيس) الذي لعب فيه ترامب دور البطولة. و"شعرت بانجذاب إليه. إنه رجل وسيم. أحببت شخصيته الآسرة".
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هل مارستما الجنس؟
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نعم مارست الجنس مع ترامب عشرات المرات بعد أن بدأت العلاقة في لوس انجليس في يونيو حزيران من العام 2006، بعد فترة قصيرة من ولادة ابنه بارون من زوجته ميلانيا.
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هل سبق والتقيت بميلانيا؟
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نعم التقيت بميلانيا في القصر في حفل، وذكرت أنها رافقت ترامب في ملاعب الغولف المملوكة له في كاليفورنيا ونيوجيرزي وذهبت معه إلى شقته العائلية في برج ترامب في مدينة نيويورك، عن طريق المدخل الخلفي.
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ما هي رسالتك اليوم لميلانيا ترامب؟
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قالت مكدوجال لسي.إن.إن "آسفة. لم أكن أريد أن يحدث هذا لي".
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متى انتهت العلاقة؟
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انتهت في أبريل نيسان من العام 2007.
معلومات عن المقابلة
وهذه أول مقابلة مع مكدوجال منذ أن رفعت دعوى ضد شركة أمريكان ميديا، التي تملك صحيفة ذا ناشونال إنكوايرر، في الأسبوع الحالي لفسخ اتفاق يمنح الشركة الحقوق الحصرية لقصتها بشأن العلاقة المزعومة.
وقالت مجلة نيويوركر في فبراير شباط إن ترامب كان على علاقة بمكدوجال وفي نفس الوقت كان على علاقة بممثلة أفلام إباحية وإن صحيفة ذا ناشونال إنكوايرر دفعت للعارضة 150 ألف دولار لمنع نشر قصتها.
وبثت (سي.إن.إن) صورة لمكدوجال وترامب وميلانيا وإيفانكا ابنة ترامب وعارضات بالمجلة.
نفي البيت الأبيض
وقال البيت الأبيض إن ترامب ينفي أنه كان على علاقة بمكدوجال.