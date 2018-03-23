من هو رضوان لقديم محتجز الرهائن في تريب جنوب فرنسا؟

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم للصحفيين إن الرجل الذي قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجمات في تريب جنوب فرنسا، كان معروفا للسلطات بارتكابه جرائم صغيرة وحيازة مخدرات. وأضاف الوزير أن المهاجم تحرك بشكل منفرد.

في ذات السياق ذكر تلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسي نقلا عن مصدر لم يذكر اسمه، أن محتجز الرهائن في مركز تجاري في تريب طلب الإفراج عن صلاح عبد السلام، المهاجم المشتبه به في هجمات باريس التي نفذت في نوفمبر تشرين الثاني 2015. وعبد السلام هو المشتبه به الرئيسي والوحيد الناجي من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

مغربي الجنسية

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن المهاجم رضوان لقديم مغربي الجنسية، في 26 من العمر يعيش في كاركاسون، وهو معروف لدى أجهزة المخابرات الفرنسية.