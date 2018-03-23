عاجل

عاجل

فرنسا

من هو رضوان لقديم محتجز الرهائن في تريب جنوب فرنسا؟

تقرأ الآن:

من هو رضوان لقديم محتجز الرهائن في تريب جنوب فرنسا؟

من هو رضوان لقديم محتجز الرهائن في تريب جنوب فرنسا؟
حجم النص Aa Aa

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم للصحفيين إن الرجل الذي قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجمات في تريب جنوب فرنسا، كان معروفا للسلطات بارتكابه جرائم صغيرة وحيازة مخدرات. وأضاف الوزير أن المهاجم تحرك بشكل منفرد.

في ذات السياق ذكر تلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسي نقلا عن مصدر لم يذكر اسمه، أن محتجز الرهائن في مركز تجاري في تريب طلب الإفراج عن صلاح عبد السلام، المهاجم المشتبه به في هجمات باريس التي نفذت في نوفمبر تشرين الثاني 2015. وعبد السلام هو المشتبه به الرئيسي والوحيد الناجي من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

مغربي الجنسية

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن المهاجم رضوان لقديم مغربي الجنسية، في 26 من العمر يعيش في كاركاسون، وهو معروف لدى أجهزة المخابرات الفرنسية.

وتضيف المصادر ذاتها أن المهاجم الذي داهمت الشرطة المنزل الذي يقطنه مع عائلته في كاركاسون، كان شخصا لطيفا وهادئا وفق شهادة أحد أجواره، وأنه كان يحمل أصغر إخوته إلى المدرسة كل يوم، فيما قالت وزارة الداخلية الفرنسية بشأنه إنه عرف من قبل بارتكابه جرائم صغيرة، دون أن يلاحظ عنه التشدد، وأنه كان تحت المراقبة، ولكنه لم يكن يعتبر أنه يمثل تهديدا، كإسلامي متشدد.

للمزيد على يورونيوز:

ضحايا الاعتداءات الإرهابية..رسالتهم إلى صلاح عبد السلام

صلاح عبد السلام ..خمس معلومات قد لا تعرفها

شبكة الإرهاب الأوروبية..ماذا عن الخلايا النائمة؟