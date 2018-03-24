أعلن يانغ وي نائب مدير شركة صناعة الطيران الصينية أن الطائرة الشبح جي 20 إن الطائرة الصينية الجديدة أصبحت جاهزة لتعزيز قدرات الجيش الصيني العسكرية.
والمقاتلة جي 20 هي إحدى طائرات الجيل الرابع من المقاتلات الشبح المتوسطة والطويلة المدى.
شاهد: الجيش الصيني يعزز قدراته القتالية بالجيل الرابع من مقاتلات الشبح جي 20
أعلن يانغ وي نائب مدير شركة صناعة الطيران الصينية أن الطائرة الشبح جي 20 إن الطائرة الصينية الجديدة أصبحت جاهزة لتعزيز قدرات الجيش الصيني العسكرية.
والمقاتلة جي 20 هي إحدى طائرات الجيل الرابع من المقاتلات الشبح المتوسطة والطويلة المدى.
وتم اختبار المقاتلة عام 2011، وشاركت للمرة الأولى في عرض أمام الجمهور في نوفمبر 2016.
وتتميز المقاتلة جي 20 بقدرات قتالية عالية، حيث تتمكن من اختراق شبكات الدفاع الجوي للعدو، كما تستطيع الإفلات من أجهزة الرادار وتدميرها.
ويؤكد وي أن المقاتلة الشبح تتمتع بقدرات أكثر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن الأجيال القادمة من المقاتلات الشبح ستكون أكثر دقة وحرفية.
وتأمل الصين من خلال تلك المقاتلة إلى تضييق الفجوة العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية