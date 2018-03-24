أعلنت شركة موانئ دبي العالمية يوم السبت إنها تخطط للاستحواذ على حصص في منطقتين اقتصاديتين في كازاخستان.
موانئ دبي تستحوذ على حصص بمناطق اقتصادية بكازاخستان
موانئ دبي تستحوذ على حصص بمناطق اقتصادية بكازاخستان
وجاء الإعلان خلال زيارة قام بها رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر بيان للشركة إنها تخطط لشراء حصة نسبتها 51% في منطقة خورجوس الخاصة وحصة نسبتها 49% في منطقة أكتاو.
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وأضافت موانئ دبي إنها وقعت اتفاقين إطاريين مع حكومة كازاخستان يتعلقان بعملية الاستحواذ وحوكمة وإدارة المنطقتين.
ولم يكشف البيان عن المزيد من التفاصيل.